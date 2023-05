Concert « Harmonie à trois », clarinette, violoncelle et piano Château des Vieux Melays, 17 août 2023, Neuvy.

Trois familles différentes d’instruments – vent, archet et cordes frappées – qui, identiques à un parfait alignement de 3 corps célestes, vont créer des timbres et nuances en parfaite harmonie pour reprendre Bach, Beethoven et Bruch.

2023-08-17 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-17 . EUR.

Château des Vieux Melays Route des Melays

Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Three different families of instruments – wind, bow and struck strings – which, identical to a perfect alignment of 3 celestial bodies, will create timbres and nuances in perfect harmony to resume Bach, Beethoven and Bruch

Tres familias diferentes de instrumentos -viento, arco y cuerdas pulsadas- que, idénticas a una alineación perfecta de tres cuerpos celestes, crearán timbres y matices en perfecta armonía para hacerse eco de Bach, Beethoven y Bruch

Drei verschiedene Instrumentenfamilien – Wind, Bogen und gestrichene Saiten – die, identisch mit einer perfekten Ausrichtung von drei Himmelskörpern, Klangfarben und Nuancen in perfekter Harmonie schaffen werden, um Bach, Beethoven und Bruch zu zitieren

Mise à jour le 2023-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région