ECO BALADE A L’ETANG DES BERCETTES, 26 avril 2023, Neuvilly-en-Argonne.

Venez découvrir l’étang des Bercettes à Neuvilly en Argonne le temps d’une éco balade le mercredi 26 avril 2023 de 14h à 16h30 avec le CPIE de la Meuse. Au programme : observation de la faune et ramassage des déchets.. Tout public

Mercredi 2023-04-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-26 16:30:00. 0 EUR.

Neuvilly-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



Come and discover the Bercettes pond in Neuvilly en Argonne during an eco-walk on Wednesday, April 26, 2023 from 2:00 pm to 4:30 pm with the CPIE de la Meuse. On the program: observation of the fauna and waste collection.

Venga a descubrir el estanque de Bercettes en Neuvilly en Argonne durante un paseo ecológico el miércoles 26 de abril de 2023 de 14:00 a 16:30 con el CPIE de la Meuse. En el programa: observación de la fauna y recogida de residuos.

Entdecken Sie den Etang des Bercettes in Neuvilly en Argonne während eines Öko-Spaziergangs am Mittwoch, den 26. April 2023 von 14:00 bis 16:30 Uhr mit dem CPIE de la Meuse. Auf dem Programm stehen die Beobachtung der Fauna und das Einsammeln von Müll.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT DU PAYS D’ARGONNE