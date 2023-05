HAPPIG DAYS – REFUGE GROINGROIN Lieu-dit La Durandière, 30 septembre 2023, Neuvillette-en-Charnie.

Le refuge GroinGroin ouvre ses portes à différentes dates entre mars et octobre 2023 afin de venir à la rencontre de Nala, Galipette, Victor, Noé, Heston, Marguerite et tous les leurs camarades… Enfants à partir de l’âge de 3 ans seulement.

2023-09-30 à ; fin : 2023-09-30 18:00:00.

Lieu-dit La Durandière Pré Belle

Neuvillette-en-Charnie 72140 Sarthe Pays de la Loire



The GroinGroin shelter opens its doors on different dates between March and October 2023 to meet Nala, Galipette, Victor, Noé, Heston, Marguerite and all their friends? Children from 3 years old only

El refugio GroinGroin abre sus puertas en diferentes fechas entre marzo y octubre de 2023 para conocer a Nala, Galipette, Victor, Noé, Heston, Marguerite y todos sus amigos? Sólo para niños a partir de 3 años

Das Tierheim GroinGroin öffnet seine Türen an verschiedenen Tagen zwischen März und Oktober 2023, damit Sie Nala, Galipette, Victor, Noé, Heston, Marguerite und all ihre Freunde kennenlernen können Kinder ab 3 Jahren

