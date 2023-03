Chantier nature à Neuville-sur-Ailette : « Un chantier pour la biodiversité ! » Neuville-sur-Ailette Catégories d’Évènement: Aisne

Neuville-sur-Ailette

Chantier nature à Neuville-sur-Ailette : « Un chantier pour la biodiversité ! », 18 novembre 2023, Neuville-sur-Ailette . Chantier nature à Neuville-sur-Ailette : « Un chantier pour la biodiversité ! » 6 Rue de la Vallée Neuville-sur-Ailette Aisne

2023-11-18 – 2023-11-18 Neuville-sur-Ailette

Aisne . Ensemble donnons un coup de main à la biodiversité aquatique de l’Ailette en rouvrant une mare le long de la voie verte ! RV devant la Maison de la Nature et de l’Oiseau ! (horaire communiqué lors de la réservation obligatoire) Neuville-sur-Ailette

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Neuville-sur-Ailette Autres Lieu Neuville-sur-Ailette Adresse 6 Rue de la Vallée Neuville-sur-Ailette Aisne Ville Neuville-sur-Ailette Departement Aisne Tarif Lieu Ville Neuville-sur-Ailette

Neuville-sur-Ailette Neuville-sur-Ailette Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuville-sur-ailette /

Chantier nature à Neuville-sur-Ailette : « Un chantier pour la biodiversité ! » 2023-11-18 was last modified: by Chantier nature à Neuville-sur-Ailette : « Un chantier pour la biodiversité ! » Neuville-sur-Ailette 18 novembre 2023 6 Rue de la Vallée Neuville-sur-Ailette Aisne Aisne Neuville-sur-Ailette

Neuville-sur-Ailette Aisne