Nord Les Allumoirs « Neuvilador – Bienvenido A Mexico ! » Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain, 5 octobre 2019, Neuville-en-Ferrain. Les Allumoirs « Neuvilador – Bienvenido A Mexico ! » Samedi 5 octobre 2019, 19h30 Neuville-en-Ferrain GRATUIT. CENTRE-VILLE (PARADE AVEC ARRIVÉE À LA SALLE MALRAUX) – 19H30 Lampions colorés, musique ensoleil- lée, calaveras et eldorados illumineront la parade qui se terminera dans une ambiance festive et de partage à la salle Malraux. GRATUIT. Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

