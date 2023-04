MOTOBALL NEUVILLOIS 13 Rue de la Jeunesse, 15 avril 2023, Neuville-de-Poitou.

Le MBCN, multiple Champion de France, vous accueille pour vous faire découvrir un sport spectaculaire : le Moto-Ball.

Avec ses 3 équipes : Elite1, juniors et Féminines, le MBCN fait partie des plus grands clubs du pays.

Des accélérations, des dérapages, des contacts, des chutes et des buts rythment chaque match… alors n’hésitez plus à venir découvrir ce sport..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

13 Rue de la Jeunesse

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The MBCN, multiple French Champion, welcomes you to discover a spectacular sport: Moto-Ball.

With its 3 teams : Elite1, Juniors and Women, the MBCN is one of the biggest clubs in the country.

Accelerations, skids, contacts, falls and goals punctuate each match… so don’t hesitate to come and discover this sport.

El MBCN, múltiple campeón de Francia, le da la bienvenida para que descubra un deporte espectacular: el Moto-Ball.

Con sus 3 equipos: Elite1, Juniors y Femenino, el MBCN es uno de los clubes más importantes del país.

Aceleraciones, derrapes, contactos, caídas y goles puntúan cada partido… así que no dude en venir a descubrir este deporte.

Der MBCN, mehrfacher französischer Meister, empfängt Sie, um Ihnen einen spektakulären Sport näher zu bringen: den Moto-Ball.

Mit seinen drei Mannschaften: Elite1, Junioren und Frauen gehört der MBCN zu den größten Vereinen des Landes.

Beschleunigungen, Drifts, Kontakte, Stürze und Tore bestimmen den Rhythmus jedes Spiels… also zögern Sie nicht länger und lernen Sie diesen Sport kennen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou