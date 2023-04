Fabriquez votre huile de noix ! Moulin de la petite Veyssière, 12 mai 2023, Neuvic.

Fabriquez votre huile de noix -atelier d’initiation

Vous avez toujours rêvé de fabriquer de l’huile de noix, de noisette ou d’amande vous-même ou de vous mettre dans la peau de nos mouliniers le temps d’un instant ?

Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin en plein cœur de notre production !

Au programme de ces ateliers :

2h d’initiation avec les propriétaires du moulin,

Apprentissage et réalisation de toutes les étapes de fabrication des huiles,

Visite guidée du moulin,

Une bouteille d’huile de noix d’un litre offerte à la fin de l’initiation.

70€/pers. Durée 2h. 15 ans minimum, atelier de 2 à 6 personnes. 8h30-10h30 au moulin de la Veyssière.

D’autres dates sont possibles, rdv sur le site web.

Réservation sur https://www.moulindelaveyssiere.fr/actualites/fabriquez-votre-huile-de-noix-atelier-dinitiation/

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . .

Moulin de la petite Veyssière la petite Veyssière

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Make your own walnut oil – introductory workshop

Have you always dreamed of making walnut, hazelnut or almond oil yourself or of putting yourself in the shoes of our millers for a while?

Come and take part in our initiation workshops at the mill in the heart of our production!

On the program of these workshops :

2 hours of initiation with the owners of the mill,

Learning and realization of all the stages of oil production,

Guided tour of the mill,

A bottle of walnut oil of one liter offered at the end of the initiation.

70 /pers. Duration 2 hours. 15 years old minimum, workshop from 2 to 6 persons. 8h30-10h30 at the mill of La Veyssière.

Other dates are possible, see the website.

Reservation on https://www.moulindelaveyssiere.fr/actualites/fabriquez-votre-huile-de-noix-atelier-dinitiation/

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

Fabrique su propio aceite de nuez – taller de iniciación

¿Siempre ha soñado con fabricar usted mismo el aceite de nuez, avellana o almendra, o con ponerse por un momento en la piel de nuestros molineros?

¡Venga a participar en nuestros talleres de iniciación a la molienda en el corazón de nuestra producción!

En el programa de estos talleres :

2 horas de iniciación con los propietarios de la almazara,

Aprendizaje y realización de todas las etapas de la producción del aceite,

Visita guiada de la almazara,

Una botella de aceite de nuez de un litro ofrecida al final de la iniciación.

70/persona. Duración 2 horas. edad mínima 15 años, taller de 2 a 6 personas. De 8h30 a 10h30 en el molino de Veyssière.

Otras fechas posibles, consultar la página web.

Reservas en https://www.moulindelaveyssiere.fr/actualites/fabriquez-votre-huile-de-noix-atelier-dinitiation/

Molino de la Veyssière 05 53 82 03 07

Stellen Sie Ihr eigenes Walnussöl her – Einführungsworkshop

Wollten Sie schon immer einmal Walnuss-, Haselnuss- oder Mandelöl selbst herstellen oder für einen Moment in die Haut unserer Müller schlüpfen?

Nehmen Sie an unseren Einführungsworkshops in der Ölmühle teil, die mitten im Herzen unserer Produktion liegt!

Das Programm dieser Workshops:

zweistündige Einführung mit den Besitzern der Mühle,

Erlernen und Durchführen aller Schritte der Ölherstellung,

Geführte Besichtigung der Mühle,

Eine 1-Liter-Flasche Walnussöl als Geschenk am Ende der Einführung.

70?/Pers. Dauer 2 Std. mindestalter 15 Jahre, Workshop für 2 bis 6 Personen. 8.30-10.30 Uhr in der Mühle von La Veyssière.

Andere Termine sind möglich, Termine auf der Website.

Reservierung unter https://www.moulindelaveyssiere.fr/actualites/fabriquez-votre-huile-de-noix-atelier-dinitiation/

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

