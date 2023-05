Foire aux plantes et arts du jardin, 14 mai 2023, .

Le Comité des Fêtes de Neuvic vous invite à la foire aux plantes et arts du jardin: nombreux exposants, buvette et restauration sur place.

Dimanche 2023-05-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Neuvic invites you to the plant and garden art fair: numerous exhibitors, refreshments and food on site

El Comité des Fêtes de Neuvic le invita a la feria de arte vegetal y jardinería: numerosos expositores, refrescos y catering in situ

Das Festkomitee von Neuvic lädt Sie zur Pflanzen- und Gartenkunstmesse ein: zahlreiche Aussteller, Erfrischungsstände und Essen vor Ort

Mise à jour le 2023-04-25 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac