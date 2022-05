“Neuves” Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher

“Neuves” Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac, 4 juin 2022, Bruère-Allichamps. “Neuves”

Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac, le samedi 4 juin à 16:00

Artistes : Cie La Tarbasse – Chorégraphe : Mélodie Joinville, 6 danseuses en voie de professionnalisation Participants : 9 danseuses amateurs de la Classe Horaires Aménagés Danse Collège Victor Hugo (Bourges) Une performance dansée et théâtralisée prenant place dans le parc explore la féminité. La nature prend place dans ce collectif et insuffle une nouvelle énergie à ces histoires singulières de femmes. Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Adresse 18200 Bruère-Allichamps Ville Bruère-Allichamps lieuville Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Departement Cher

Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruere-allichamps/

“Neuves” Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac 2022-06-04 was last modified: by “Neuves” Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac 4 juin 2022 Bruère-Allichamps Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps

Bruère-Allichamps Cher