Festival aux Abeilles 3ème édition Une Saison aux Abeilles Neuvelle-lès-la-Charité, vendredi 16 août 2024.

Festival aux Abeilles 3ème édition Une Saison aux Abeilles Neuvelle-lès-la-Charité Haute-Saône

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-17

Festival avec au programme : Conférences, stands, concert, animations et restauration autour de l’abeille.

Le Festival aux Abeilles 2024 se veut un moment convivial d’échange et de formation sur l’apiculture, dans un cadre champêtre et festif !

Un concert-apéritif sera proposé chaque fin d’après-midi par le groupe : Trio Matanzas reprenant un répertoire de musiques latines.

Petite restauration et buvette sur place.

Une Saison aux Abeilles 14 Route de Fretigney

Neuvelle-lès-la-Charité 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté unemaisonauxabeilles@gmail.com



