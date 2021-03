Paris Eglise Saint-Pierre de Chaillot Paris Neuvaine de prières à saint Joseph Eglise Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

NEUVAINE DE PRIÈRES

À SAINT JOSEPH

DU 11 AU 19 MARS 2021

Nous vous proposons de prier cette neuvaine :

▶️ Prière de la neuvaine

▶️ Méditation chaque jour à partir de demain sur la lettre apostolique du Pape François

» Patris corde » un coeur de Père

Neuvaine à retrouver sur le site de la paroisse, sur facebook et instagram du 11 mars au 19 mars

2021-03-11T00:00:00 2021-03-11T00:30:00

