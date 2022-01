Neuvaine à Notre Dame de Lourdes Église Notre-Dame de Lourdes, 3 février 2022, Paris.

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes

du jeudi 3 février au vendredi 11 février à Église Notre-Dame de Lourdes

Tous les jours : 18h15 : Chapelet de neuvaine JEUDI 3 FEVRIER 19h00 : « Sainte Marie, Mère de l’Eglise » – Messe pour les vocations sacerdotales présidée par le chanoine Richard Escudier, directeur spirituel au séminaire de Paris. VENDREDI 4 FEVRIER 19h00 : « Marie, porte du ciel» – Messe pour les défunts, présidée par le Chanoine Paul Denizot, recteur du sanctuaire de Montligeon SAMEDI 5 FEVRIER : 12h30 : « Marie, Maitresse de vie spirituelle » – Messe pour les consacrés présidée par le Père Xavier Snoëk 15h00 : Colloque « Marie, Patronne de la France » avec la participation du Professeur Agnès Walch , du chanoine Guillaume de Menthière et du Père Mathieu Malonga op 19h00 : Messe dominicale anticipée. Nuit de prière du samedi 5 février à 20h30 au dimanche 6 février à 6h30 DIMANCHE 6 FEVRIER 9h30 : Laudes 10h30 : Messe dominicale avec les malades de l’Ordre de Malte présidée par le Père Xavier Snoëk 15h00- 18h00 : Gestes de Lourdes et confessions. 19h00 : Vêpres. LUNDI 7 FEVRIER 19h00 : « Marie, Reine de l’Univers » messe pour la France, présidée par le Père Michel Viot MARDI 8 FEVRIER 19h00 : « Marie, Notre-Dame salut des malades », messe pour les malades par le Père Moussa Youssef, aumônier de l’hôpital Tenon. MERCREDI 9 FEVRIER 19h00 : « Marie, Notre-Dame de la Paix », messe solennelle pour les militaires, les forces de l’ordre, les pompiers, etc. présidée par le chanoine Pierre Fresson, vicaire général du diocèse aux armées et aumônier en chef de la Marine. JEUDI 10 FEVRIER 19h00 : «Sainte Marie, Mère de providence», messe pour les plus fragiles présidée par le Père Xavier Snoëk VENDREDI 11 FEVRIER 15h00-18h00 : Gestes de Lourdes et confessions. 19h00 : Messe solennelle, présidée par Monseigneur Antoine de Romanet, Evêque aux armées françaises, Choeur polyphonique voix et instruments. 20h00 : Procession aux flambeaux jusqu’au l’église du Coeur Eucharistique

Du 3 au 11 février, tous les jours chapelet à 18h15 et messe.

Église Notre-Dame de Lourdes 130 rue Pelleport, 75020 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

