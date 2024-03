Neuvaine à la Divine Miséricorde Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Lorient, samedi 30 mars 2024.

Neuvaine à la Divine Miséricorde A partir du Vendredi saint Jusqu’au dimanche de la Divine Misericorde 30 mars – 7 avril Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00

Fin : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

Elle est grande la bonté du Seigneur

Programme détaillé

samedi Saint, 30 mars

10h à 12h : permanence de confession,

15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde

dimanche de pâques 31 mars

15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde

Lundi de l’octave de pâques 1er avril:

15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde

Mardi de l’octave de pâques 2 avril

15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde

Mercredi de l’octave de pâques 3 avril

15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde

Jeudi de l’octave de pâques 4 avril

15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde

Vendredi de l’octave de pâques 5 avril

15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde

Samedi de l’octave de pâques 6 avril:

10h à 12h : permanence de confession,

15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde

Dimanche de la Divine Miséricorde

11h00 : Messe

12h00 : Déjeuner de la miséricorde, vous êtes tous … les invités au repas

15h – 17h : Adoration eucharistique, avec confession possible.

Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Prieuré Saint Jean-Paul II, 45 Rue Beauvais, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://stjean-lorient.com/oratoire-de-la-divine-misericorde/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679766683 »}, {« type »: « email », « value »: « frjeanmarthe@stjean.com »}]

neuvaine sainte Faustine