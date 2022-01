Neuvaine à la Divine Miséricorde – février 2022 Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Lorient Catégories d’évènement: Lorient

du vendredi 4 février au dimanche 13 février à Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II

Elle est grande la bonté du Seigneur ### Programme détaillé vendredi 4 février 2022 : * 14h00 : Le b. a. ba. : De la création à la recréation à l’écoute de vos questions. * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde * 15h15 : suite b. a. ba. samedi 5 février 2022 : * 10h à 12h : permanence de confession, * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde dimanche 6 février 2022 : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde * 15h15 : Messe * 16h00 – 17h15 : adoration eucharistisque avec permanence de confession lundi 7 février 2022 : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Mardi 8 février 2022 : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Mercredi 9 février 2022 : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Jeudi 10 février 2022 : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Vendredi 11 février 2022 : * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Samedi 12 février 2022 : * 10h à 12h : permanence de confession, * 15h00 : Neuvaine à la divine miséricorde Dimanche 13 février 2022 : * 11h00 : Messe * 12h00 : Déjeuner de la miséricorde, vous êtes tous … les invités au repas * 15h – 17h : Adoration eucharistique, avec confession possible. A partir de chaque premier vendredi du mois, neuvaine à la Divine Miséricorde à Lorient avec conférence, confessions, adoration et repas de la joie. Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Prieuré Saint Jean-Paul II, 45 Rue Beauvais, 56100 Lorient Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T15:00:00 2022-02-04T15:30:00;2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T15:30:00;2022-02-06T15:00:00 2022-02-06T15:30:00;2022-02-07T15:00:00 2022-02-07T15:30:00;2022-02-08T15:00:00 2022-02-08T15:30:00;2022-02-09T15:00:00 2022-02-09T15:30:00;2022-02-10T15:00:00 2022-02-10T15:30:00;2022-02-11T15:00:00 2022-02-11T15:30:00;2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T15:30:00;2022-02-13T15:00:00 2022-02-13T15:30:00

