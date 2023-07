Conférence « Les mûriers de Genas » Neutrino Théâtre, Genas Genas, 15 septembre 2023, Genas.

Vendredi 15 septembre 2023 à 20h au Neutrino,

Animée par Pierre CHICO-SARRO et Annie DARGAUD.

Pierre CHICO-SARRO, de l’association « Recherches Historiques en Velin » a tenu deux conférences sur l’histoire des mûriers dans le Velin. Il travaille sur le cadastre napoléonien depuis 2000, et sur les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) depuis 2003. Il dispose de nombreuses données sur l’agriculture à Genas. Il présentera l’histoire de la culture des mûriers à Genas au XIXe et XXe siècle, cultivés dans le cadre de l’élevage des vers à soie.

Il sera assisté pour la conférence de Annie DARGAUD, de la Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais.

Neutrino Théâtre, Genas place du Général de Gaulle, 69740 Genas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

©Annie DARGAUD