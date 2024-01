Neurosciences de la musique Bibliothèque Italie Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Une conférence proposée à la bibliothèque Italie en partenariat avec l’Institut du cerveau

La musique est une activité propre à l’être humain et observée dans toutes les cultures. Elle a un effet presque magique sur le cerveau. Paolo Bartolomeo, neurologue et chercheur à l’Institut du Cerveau, présentera les plus récents progrès en neurosciences montrant l’impressionnante richesse des circuits neuronaux impliqués dans l’écoute de la musique, activant de nombreuses zones de cet organe fascinant dont le circuit de la récompense ou le système moteur. Il abordera également ses travaux, notamment l’usage prometteur de la musique dans la rééducation de patients ayant des déficits cognitifs après un AVC.

Le Professeur Paolo

Bartolomeo est neurologue, directeur de recherche à L’INSERM, et co-directeur de l’équipe

« PICNIC- Neuropsychologie et neuroimagerie fonctionnelle » à

l’Institut du cerveau et de la moelle épinière. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Dernières nouvelles du cerveau, avec la collaboration de Francesca Bartolomeo, paru aux éditions Flammarion en septembre 2023.

L‘Institut du cerveau est un centre de recherche

multidisciplinaire et international spécialisé dans la mise au point et

l’application rapides de traitements pour les lésions du système

nerveux. Situé au sein de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, de

conception et d’organisation innovantes, il s’attache aussi à favoriser

les échanges avec la société civile, notamment dans le cadre de La Semaine du Cerveau.

Pour en savoir plus: https://institutducerveau-icm.org/fr/

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : +33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr

Electre – « Dernières nouvelles du cerveau » de Paolo Bartolomeo, illustrations de Thomas Haessig, Flammarion