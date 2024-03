NeuroQuiz Au Fût et à Mesure Caen, mardi 12 mars 2024.

Rejoins-nous pour cogiter et gagner quelques lots au bar Le Fût et à Mesure, 43 Rue Neuve Saint-Jean, à Caen.

Cette année, le jeu prendra la forme du célèbre jeu la main passe de QPUC.

Co-animé par Olivier Dufor (organisateur de la Semaine du Cerveau à Caen) et Maïté Ferreira (étudiante en L2 Psychologie à l’UNICAEN).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:30:00

fin : 2024-03-12

Au Fût et à Mesure 43 Rue Neuve Saint-Jean

Caen 14000 Calvados Normandie semaineducerveau@yahoo.fr

