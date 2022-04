NEURODON – JARDINS DU CHÂTEAU DE JARZÉ Jarzé Villages Jarzé Villages Catégories d’évènement: Jarzé Villages

Maine-et-Loire

NEURODON – JARDINS DU CHÂTEAU DE JARZÉ Jarzé Villages, 7 mai 2022, Jarzé Villages. NEURODON – JARDINS DU CHÂTEAU DE JARZÉ Jarzé 9 impasse du Presbytère Jarzé Villages

2022-05-07 – 2022-05-08 Jarzé 9 impasse du Presbytère

Le Comité des Parcs et Jardins de France et la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) organisent l'opération « Jardins Ouverts pour le Neurodon » afin de récolter des fonds pour faire avancer la recherche sur le cerveau. Le Château de Jarzé ouvrira l'accès à ses jardins. Vous pourrez ainsi découvrir ses extérieurs magnifiques, rocailleux et paysagers d'Anjou. Cette ouverture exceptionnelle s'organise dans le cadre du Neurodon : recherches sur le maladies du cerveau. Suite à la période de confinement que nous venons de vivre, l'opération des Jardins Ouverts est une belle occasion de découvrir les richesses du patrimoine français tout en faisant une bonne action et… en prenant soin de son cerveau ! En effet, il est prouvé que le contact de la nature participe à la bonne santé du cerveau. Pour chaque entrée, 2€ sont reversés au Neurodon pour soutenir la recherche en neurosciences. Ouverture des jardins du château de Jarzé le samedi 7 et dimanche 8 mai de 14h à 18h. Une opération créée en 2003 par la FRC en partenariat avec la Fondation des Parcs et Jardins de France. +33 6 08 72 52 11

