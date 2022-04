Neurodon aux Jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Neurodon aux Jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse, 7 mai 2022, Bazouges-la-Pérouse.

2022-05-07 – 2022-05-08 La Ballue Château de la Ballue

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Pour la 18ème année consécutive à la Ballue : assistez à un grand week-end exceptionnel, à la période où les jardins s’éveillent, qui invite à la solidarité.

Chaque entrée au jardin permettra de reverser 2€ à la FRC, au profit de la recherche sur les maladies du cerveau.

Cette manifestation s’inscrit dans un moment particulier de magnificence des jardins, avec l’apothéose de glycines et la fraîcheur des verts des topiaires et des charmilles. Rendez-vous les 7 et 8 mai prochains dans l’une des richesses du patrimoine breton : une belle

occasion d’allier découverte de beaux jardins et bonne action !

A la précédente édition, les nombreux visiteurs ont permis de réaliser un don de 1000 euros ! Horaires élargis : de 9h jusqu’à 19h les trois jours, sans interruption.

Tarifs spéciaux permettant un don. La Ballue Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse La Ballue Château de la Ballue

