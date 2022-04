Neurodon aux Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort Catégories d’évènement: Bréal-sous-Montfort

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine Bréal-sous-Montfort Les Jardins de Brocéliande s’associent à la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) en donnant un “coup de pousse” au Neurodon. Ce mouvement de solidarité permet de promouvoir la recherche sur les maladies d’Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques ….

Les 7 et 8 mai, une entrée adulte = 2€ reversés à la recherche sur les maladies du cerveau Animations incluses dans le prix d’entrée aux Jardins ! Programmation susceptible de changer en fonction des conditions sanitaires ou autres. Bréal-sous-Montfort

