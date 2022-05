NEURODON AU PARC DU CHÂTEAU DU MARTREIL Chemillé-en-Anjou, 7 mai 2022, Chemillé-en-Anjou.

NEURODON AU PARC DU CHÂTEAU DU MARTREIL Route de Bourgneuf-en-Mauges Parc du Martreil Chemillé-en-Anjou

2022-05-07 – 2022-05-07 Route de Bourgneuf-en-Mauges Parc du Martreil

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

5 5 EUR Cet évènement, organisé depuis 20 ans par la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau et le Comité des Parcs et Jardins de France a pour objectif de collecter des dons pour la recherche sur les maladies du cerveau (586 000 € à ce jour).

Au programme du week-end :

– la visite botanique sur plan, qui permet de découvrir le magnifique parc botanique à l’anglaise et ses arbres exotiques ou centenaires

– un jeu de piste qui s’adresse tout spécialement aux familles et aux groupes et met l’accent, de façon ludique, sur le rôle essentiel de l’arbre dans l’équilibre des écosystèmes.

Sur chaque billet d’entrée vendu, ce sont 2 euros qui seront intégralement reversés au Neurodon, label de collecte utilisé par la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau pour financer la recherche sur le cerveau et les maladies neurologiques. (www.frcneurodon.org)

Le Parc du Château du Martreil se mobilise cette année encore pour le Neurodon.

contact@le-martreil.com +33 6 18 75 48 04 https://le-martreil.fr/

Cet évènement, organisé depuis 20 ans par la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau et le Comité des Parcs et Jardins de France a pour objectif de collecter des dons pour la recherche sur les maladies du cerveau (586 000 € à ce jour).

Au programme du week-end :

– la visite botanique sur plan, qui permet de découvrir le magnifique parc botanique à l’anglaise et ses arbres exotiques ou centenaires

– un jeu de piste qui s’adresse tout spécialement aux familles et aux groupes et met l’accent, de façon ludique, sur le rôle essentiel de l’arbre dans l’équilibre des écosystèmes.

Sur chaque billet d’entrée vendu, ce sont 2 euros qui seront intégralement reversés au Neurodon, label de collecte utilisé par la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau pour financer la recherche sur le cerveau et les maladies neurologiques. (www.frcneurodon.org)

Route de Bourgneuf-en-Mauges Parc du Martreil Chemillé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-04 par