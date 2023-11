Réveillon de la Saint-Sylvestre NEUILLY SUR EURE Longny les Villages, 31 décembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

La Bonne Franquette et la Boucherie Camélia vous proposent un dîner spectacle et feu d’artifice « Bienvenue chez Bichou »

Menu : cocktail de bienvenue, terrine de poissons, 6 escargots de Bourgogne, trou normand, suprême de pintade sauce suprême, farandole de fromages, buche pâtissière de la St Sylvestre, coupe de champagne, 2 bouteilles de vin pour 6 personnes.

Menu enfants enfants (- de 12 ans) : balotine, escalope de volaille frite, bûche. T

Sur réservation avant le 26 décembre..

2023-12-31 20:30:00 fin : 2023-12-31 . .

NEUILLY SUR EURE Salle des fêtes

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



La Bonne Franquette and Boucherie Camélia offer a dinner and fireworks show « Bienvenue chez Bichou »

Menu: welcome cocktail, fish terrine, 6 Burgundy snails, trou normand, guinea fowl supreme with supreme sauce, farandole of cheeses, New Year’s Eve buche pâtissière, glass of champagne, 2 bottles of wine for 6 people.

Children’s menu (under 12): balotine, fried poultry escalope, log. T

Reservations required before December 26.

La Bonne Franquette y la Boucherie Camélia organizan una cena y un espectáculo de fuegos artificiales bajo el título « Bienvenue chez Bichou » (Bienvenido a Bichou)

Menú: cóctel de bienvenida, terrina de pescado, 6 caracoles de Borgoña, trou normand, suprema de pintada en salsa suprema, farandole de quesos, buche pâtissière de Nochevieja, copa de champán, 2 botellas de vino para 6 personas.

Menú infantil (menores de 12 años): balotine, escalope de ave frito, tronco. T

Reserva obligatoria antes del 26 de diciembre.

La Bonne Franquette und die Metzgerei Camélia bieten Ihnen eine Dinnershow mit Feuerwerk « Bienvenue chez Bichou »

Menü: Begrüßungscocktail, Fischterrine, 6 Schnecken aus Burgund, Trou normand, Perlhuhnsuppe mit Sauce Supreme, Käsefarandole, Neujahrskuchen, Glas Champagner, 2 Flaschen Wein für 6 Personen.

Kindermenü Kinder (-12 Jahre): Balotine, frittiertes Geflügelschnitzel, Baumstamm. T

Auf Reservierung vor dem 26. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche