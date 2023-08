Soirée Halloween NEUILLY SUR EURE Longny les Villages, 31 octobre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Le comité des fêtes de Neuilly sur Eure vous propose une soirée Halloween avec petite restauration sur place..

2023-10-31 20:00:00 fin : 2023-10-31 . .

NEUILLY SUR EURE Salle des Fêtes

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Neuilly sur Eure’s Comité des fêtes will be hosting a Halloween party, with light refreshments on site.

La comisión de fiestas de Neuilly sur Eure organiza una fiesta de Halloween con aperitivos in situ.

Das Festkomitee von Neuilly sur Eure bietet Ihnen einen Halloween-Abend mit kleinen Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme