Concert Elvis & Co 5 rue du commerce, 29 juillet 2023, Neuillé-Pont-Pierre.

Duo, reprises rock acoustiques

Elvis & Co. est un duo constitué de Geoffroy Lapidus et Numa Bricoteau tous deux, guitaristes et chanteurs.

Elvis & Co. vous propose d’animer une soirée en venant jouer un répertoire constitué de succès..

5 rue du commerce

Neuillé-Pont-Pierre 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Duo, acoustic rock covers

Elvis & Co. is a duo made up of Geoffroy Lapidus and Numa Bricoteau, both guitarists and singers.

Elvis & Co. proposes to animate an evening by coming to play a repertory made up of successes.

Dúo, versiones de rock acústico

Elvis & Co. es un dúo formado por Geoffroy Lapidus y Numa Bricoteau, ambos guitarristas y cantantes.

Elvis & Co. le propone amenizar una velada interpretando un repertorio de éxitos.

Duo, akustische Rock-Coverversionen

Elvis & Co. ist ein Duo, das aus Geoffroy Lapidus und Numa Bricoteau, beide Gitarristen und Sänger, besteht.

Elvis & Co. bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Abend zu beleben, indem sie ein Repertoire aus Hits spielen.

