Concert Jolie Môme, 3 juin 2023, Neuillé-Pont-Pierre Neuillé-Pont-Pierre.

A 10 ans elle commencera par écrire ses premiers poèmes. Les années passent et grâce à sa grand-mère elle prendra ses premiers cours de chant à l’âge de 14 ans.

Elle commence la guitare à 22 ans pour s’accompagner et très vite lors d’un retour de voyage en Asie.

Elle reviendra la besace pleine de chanson et deviendra Jolie Môme à la scène. Elle se lance dans une première série de petits concerts et puise son inspiration chez des artistes aux tonalités singulières : Lauryn Hill, Ala.Ni, ou encore Asaf Avidan.

Elle rencontre les musiciens qui habilleront ses compositions 1 an après avoir commencé seule

Concert en plein air !

Jolie Môme :

Biberonnée au rock des années 60/70 et à la bonne chanson française dans les contrées du Lot et Garonne, Mélissa commence à écrire dès son plus jeune âge.

