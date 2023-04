Inauguration de la Ressource’Ribambelle Place de la Mairie, 6 mai 2023, Neuillé-le-Lierre.

Inauguration de la ressource’Ribambelle le samedi 6 Mai de 10h à 19h

Place de la Mairie à Neuillé-Le-Lierre

Marché de producteurs

Animations et stands

Buvette et restauration

Objets vintage et d’occasion.

Neuillé-le-Lierre 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Inauguration of the resource’Ribambelle on Saturday, May 6 from 10am to 7pm

Place de la Mairie in Neuillé-Le-Lierre

Market of producers

Animations and stands

Refreshments and food

Vintage and second hand objects

Inauguración del recurso Ribambelle el sábado 6 de mayo de 10:00 a 19:00 horas

Plaza de la Alcaldía de Neuillé-Le-Lierre

Mercado de productores

Animaciones y stands

Refrescos y comida

Objetos antiguos y de segunda mano

Einweihung der Ressource’Ribambelle am Samstag, den 6. Mai von 10 bis 19 Uhr

Place de la Mairie in Neuillé-Le-Lierre

Markt mit Erzeugern

Animationen und Stände

Getränke und Speisen

Vintage- und Gebrauchtgegenstände

Mise à jour le 2023-04-09 par OFFICE AMBOISE