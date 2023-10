Nuit de la Bourrée en Berry Neuillay-les-Bois, 18 novembre 2023, Neuillay-les-Bois.

Neuillay-les-Bois,Indre

Baldébo, Népéta et le chnut se réunissent pour créer un événement annuel sur la bourrée du Berry.. Familles

Samedi 2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . 10 EUR.

Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire



Baldébo, Népéta and the chnut get together to create an annual Berry bourrée event.

Baldébo, Népéta y la chnut se han unido para crear un acontecimiento anual basado en la bourrée de Berry.

Baldébo, Népéta und le chnut schließen sich zusammen, um eine jährliche Veranstaltung zur Bourrée du Berry ins Leben zu rufen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Destination Brenne