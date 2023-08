Nuit de la chauve souris NEUILH Neuilh, 2 septembre 2023, Neuilh.

Neuilh,Hautes-Pyrénées

Nous nous retrouverons dans la salle des fêtes de Neuilh pour évoquer tous ensemble les chauves-souris du village et des alentours.

Un diaporama nous permettra de voir quelques uns de ces fascinants animaux.

Cette petite conférence tout public sera interactive: venez avec vos anecdotes, connaissances, questions… et nous irons ensuite faire un petit tour nocturne dans le village pour aller à la découverte des mammifères volants de Neuilh..

NEUILH salle des fêtes

Neuilh 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



We’ll meet up in Neuilh’s village hall to talk about bats in the village and surrounding area.

A slide show will show us some of these fascinating animals.

This short talk for the general public will be interactive: come along with your anecdotes, knowledge and questions… and then we’ll take a little nocturnal tour of the village to discover Neuilh’s flying mammals.

Nos reuniremos en la sala de fiestas de Neuilh para hablar de los murciélagos del pueblo y sus alrededores.

Una proyección de diapositivas nos mostrará algunos de estos fascinantes animales.

Esta breve charla para el público en general será interactiva: venga con sus anécdotas, conocimientos y preguntas… y luego daremos una pequeña vuelta nocturna por el pueblo para descubrir a los mamíferos voladores de Neuilh.

Wir werden uns im Festsaal von Neuilh treffen, um gemeinsam über die Fledermäuse im Dorf und in der Umgebung zu sprechen.

Eine Diashow wird uns einige dieser faszinierenden Tiere zeigen.

Dieser kleine Vortrag für die Öffentlichkeit ist interaktiv: Bringen Sie Ihre Anekdoten, Ihr Wissen und Ihre Fragen mit.

