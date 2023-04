Concert de Printemps avec l’ensemble Scorda Tours, 12 mai 2023, Neuil.

Participez à la restauration du « Bon Pasteur » ! L’association Neuil Patrimoine, dans le cadre du projet de restauration de l’huile sur toile, copie du tableau « Le Bon Pasteur » de Philippe de Champaigne, accueille l’ensemble Scorda Tours pour un voyage européen sur deux siècles..

Vendredi 2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 . 10 EUR.

Neuil 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Take part in the restoration of the « Good Shepherd »! The Neuil Patrimoine association, as part of the restoration project of the oil on canvas copy of the painting « The Good Shepherd » by Philippe de Champaigne, welcomes the Scorda Tours ensemble for a European journey over two centuries.

Participe en la restauración del « Buen Pastor La asociación Neuil Patrimoine, en el marco del proyecto de restauración de la copia al óleo sobre lienzo del cuadro « El Buen Pastor » de Philippe de Champaigne, acoge al conjunto Scorda Tours para un viaje europeo a través de dos siglos.

Beteiligen Sie sich an der Restaurierung des « Guten Hirten »! Im Rahmen des Projekts zur Restaurierung des Ölgemäldes « Der gute Hirte » von Philippe de Champaigne empfängt der Verein Neuil Patrimoine das Ensemble Scorda Tours zu einer europäischen Reise durch zwei Jahrhunderte.

