L’éveil de la nature rue de Saverne, 27 août 2023, Neugartheim-Ittlenheim.

Découverte du Mont Kochersberg sous forme d’une randonnée d’environ 3 heures à l’éveil de la nature. Départ de Neugartheim tôt le matin..

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 09:00:00. EUR.

rue de Saverne

Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



Discovery of the Kochersberg Mountain in the form of a 3-hour hike to awaken nature. Departure from Neugartheim early in the morning.

Descubrimiento del monte Kochersberg en forma de excursión de 3 horas para despertar la naturaleza. Salida de Neugartheim a primera hora de la mañana.

Entdeckung des Kochersbergs in Form einer etwa dreistündigen Wanderung zum Erwachen der Natur. Abfahrt in Neugartheim am frühen Morgen.

Mise à jour le 2023-05-13 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg