du mercredi 3 novembre au samedi 20 novembre à Centre culturel – Théâtre des Mazades

### Festival de danse contemporaine _”__Sept « premières » sont accueillies dans le cadre de cette programmation. Une proximité avec l’oeuvre, avec l’artiste, déclinée sous diverses formes, au plus proche de nous, qui bouscule nos codes, interroge nos usages, nos cultures, questionne notre condition, notre présent, nous invitant à l’adhésion comme à la divergence, nous écartant de nos certitudes pour mieux nous réunir, et faire de cet évènement un moment festif à partager ensemble__.”_ Cie Samuel Mathieu ### Plus d’infos [Site de la Cie Samuel Mathieu – NeufNeuf Festival ](https://ciesamuelmathieu.com/programmation/) ![]() ### Infos pratiques * Du 3 au 20 novembre 2021 * Accès soumis à présentation d’un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire), conformément aux décisions nationales.

De 7 € à 13 €

Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

