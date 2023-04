Après-midi jeux de société par l’Atelier Acoustique 7 Lieu-dit Les Moureaux, 30 avril 2023, Neuffons.

Pour s’amuser, partager, rencontrer, rire et se détendre l’Atelier Acoustique vous propose une après-midi Jeu de société!

Ramenez vos jeux préférés et laissez-vous porter par ceux des autres ou découvrez des jeux que Sandra & Marine ont mis de coté pour vous ! Et bien sûr, on n’oublie pas les jeux traditionnels, car oui, il y aura aussi de quoi jouer à la belote, au tarot et au Yams…

Les tables de jeux seront installées dans le jardin et dans une grange.

Les enfants doivent être accompagnés d’adultes et sont sous leur surveillance.

Animation pour tout le monde (De 5 à 102 ans)..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

7 Lieu-dit Les Moureaux

Neuffons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To have fun, share, meet, laugh and relax, the Acoustic Workshop offers you an afternoon of board games!

Bring your favorite games and let yourself be carried away by those of others or discover games that Sandra & Marine have put aside for you! And of course, we don’t forget the traditional games, because yes, there will also be something to play at belote, tarot and Yams…

The game tables will be set up in the garden and in a barn.

Children must be accompanied by adults and are under their supervision.

Animation for everyone (from 5 to 102 years old).

Para divertirse, compartir, encontrarse, reír y relajarse, ¡el Taller Acústico le propone una tarde de juegos de mesa!

¡Trae tus juegos favoritos y déjate llevar por los de los demás o descubre los juegos que Sandra & Marine han reservado para ti! Y, por supuesto, no nos olvidamos de los juegos tradicionales, porque sí, también habrá para jugar al belote, al tarot y al ñame…

Las mesas de juego se instalarán en el jardín y en un granero.

Los niños deberán ir acompañados de adultos y estarán bajo su supervisión.

Entretenimiento para todos (de 5 a 102 años).

Um sich zu amüsieren, zu teilen, zu treffen, zu lachen und zu entspannen, bietet Ihnen das Atelier Acoustique einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen an!

Bringen Sie Ihre Lieblingsspiele mit und lassen Sie sich von den Spielen anderer mitreißen oder entdecken Sie die Spiele, die Sandra & Marine für Sie aufbewahrt haben! Und natürlich vergessen wir auch die traditionellen Spiele nicht, denn es gibt auch Belote, Tarot und Yams….

Die Spieltische werden im Garten und in einer Scheune aufgestellt.

Kinder müssen von Erwachsenen begleitet werden und stehen unter deren Aufsicht.

Animation für alle (Von 5 bis 102 Jahren).

Mise à jour le 2023-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers