SPECTACLE NIKOLAOS – L’HISTOIRE PLUS FORTE QUE LA LÉGENDE Église Saint-Nicolas, 23 octobre 2023, Neufchâteau.

Pour ce tout nouveau spectacle mis en scène par Damien Fontaine, l’église Saint-Nicolas sera transfigurée en un théâtre visuel immersif, façonnée de scènes et paysages ensorcelants.

L’assistance touche au plus près ces ailleurs d’un autre âge. Et là, au creux de ce monde qui s’apprête à vitre de grands bouleversements, la voix d’un homme s’élève, en défenseur des pauvres et des opprimés, côtoyant sans distinction les petits comme les plus grands.

Formidable trait d’union entre la terre d’ici-bas et les portes du ciel, il est la voix de Dieu et de la justice. Il est… NIKOLAOS.

Préparez-vous à embarquer pour 1h30 d’un spectacle hors normes, porté par le jeu réel de nombreux intervenants, sur terre et dans les airs, et une immersion virtuelle au cœur de décors immenses en perpétuelles mouvance.

Différents tarifs sont proposés en places VIP ou en places Nef sur demande auprès de l’Office de Tourisme.. Tout public

Vendredi 2023-10-23 à 20:45:00 ; fin : 2023-11-11 22:00:00. EUR.

Église Saint-Nicolas rue Saint-Nicolas

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



For this brand new show directed by Damien Fontaine, the Saint-Nicolas church will be transfigured into an immersive visual theater, shaped by bewitching scenes and landscapes

The audience will be able to experience these otherworldly places from another age. And there, in the depths of this world that is about to see great upheavals, the voice of a man rises up, defender of the poor and the oppressed, rubbing shoulders with the young and the old alike

He is the voice of God and of justice, a formidable link between the earth here below and the gates of heaven. He is… NIKOLAOS.

Prepare to embark on a 1h30 show out of the ordinary, carried by the real game of many speakers, on earth and in the air, and a virtual immersion in the heart of immense sets in perpetual movement.

Different prices are available for VIP seats or Nave seats on request from the Tourist Office.

Para este nuevo espectáculo, dirigido por Damien Fontaine, la iglesia de San Nicolás se transformará en un teatro visual inmersivo, conformado por escenas y paisajes hechizantes

El público se acerca a estos lugares de otro mundo de otra época. Y allí, en las profundidades de este mundo que está a punto de sufrir una gran convulsión, se alza la voz de un hombre que defiende a los pobres y a los oprimidos, codeándose con los jóvenes y los ancianos por igual

Formidable vínculo entre la tierra de abajo y las puertas del cielo, es la voz de Dios y de la justicia. Él es… NIKOLAOS.

Prepárese para embarcarse en un espectáculo de una hora y media de duración de proporciones extraordinarias, con la actuación real de numerosos actores, por tierra y por aire, y una inmersión virtual en el corazón de inmensos decorados en perpetuo movimiento.

Hay precios diferentes para los asientos VIP o los asientos de la nave, que se pueden solicitar en la Oficina de Turismo.

Für diese brandneue Show, die von Damien Fontaine inszeniert wird, wird die Kirche Saint-Nicolas in ein immersives visuelles Theater verwandelt, das von betörenden Szenen und Landschaften geformt wird

Das Publikum berührt diese Orte aus einem anderen Zeitalter aus nächster Nähe. Und dort, inmitten einer Welt, die sich auf große Umwälzungen vorbereitet, erhebt sich die Stimme eines Mannes, der sich für die Armen und Unterdrückten einsetzt und ohne Unterschied mit den Kleinen und den Großen zusammenarbeitet

Er ist ein wunderbares Bindeglied zwischen der Erde und den Toren des Himmels, er ist die Stimme Gottes und der Gerechtigkeit. Er ist… NIKOLAOS.

Bereiten Sie sich darauf vor, sich für 1,5 Stunden in ein außergewöhnliches Spektakel zu begeben, das durch das reale Spiel zahlreicher Akteure auf der Erde und in der Luft sowie durch das virtuelle Eintauchen in riesige, sich ständig verändernde Kulissen getragen wird.

Es gibt verschiedene Tarife für VIP-Plätze und Plätze im Kirchenschiff, die Sie beim Fremdenverkehrsamt anfragen können.

