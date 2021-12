Neufchâteau Le Trait d'Union Neufchâteau, Vosges Une aube, un crépuscule Le Trait d’Union Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

Une aube, un crépuscule Le Trait d’Union, 28 janvier 2022 20:30, Neufchâteau. Vendredi 28 janvier 2022, 20h30 Sur place 10 Euros 03 29 94 99 50, trait-dunion@ccov.fr Pièce chorégraphique de la Compagnie l’aéronef Sur scène, un cocon. À l’abri de cette chrysalide, deux graines d’humanité. Il y a un homme et il y a une femme. Endormis ou échoués. Seuls au monde.

Est-ce le premier jour, le dernier jour ? Une aube ou un crépuscule ? Une aube, un crépuscule, pièce chorégraphique, est un duo pour une danseuse et un danseur. À travers la cellule d’un couple, dont il suit l’évolution sur scène, le spectateur est invité à vivre, sous une forme métaphorique, l’indécision propre à notre époque.

La danse ici porte au regard cette oscillation intime et universelle qui est notre lot commun : le monde que nous connaissons touche-t-il à sa fin, ou à son début ? Entre l'angoisse du soir qui tombe et l'espoir du jour qui vient, que nous est-il permis d'espérer ?

