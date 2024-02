Neuf vies d’une femme libre Pont-de-Ruan, dimanche 10 mars 2024.

Dimanche

Tirer le fil de la mémoire, évoquer l’aïeule et fatalement se retrouver face à soi-même. Arrivée au moment où l’appartement de sa grand-mère disparue doit être débarrassé, une chanteuse tient entre ses mains les vestiges d’une existence révolue. Ils lui rappellent des anecdotes entendues mille fois.. Il y a le passé et il y a notre monde présent qui résonnent des mêmes préoccupations la vie, l’amour, la guerre, les dominations et les extrémismes. les émotions contraires de la petite-fille se bousculent et s’expriment en musique par les grands airs et mélodies de Tchaïkovski, Purcell, Strauss, Offenbach, etc.13 EUR.

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

