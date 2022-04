Neuf Petites Filles Aix-en-Provence, 10 mai 2022, Aix-en-Provence.

Neuf Petites Filles Théâtre Antoine Vitez Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-05-10 19:00:00 – 2022-05-10 Théâtre Antoine Vitez Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le projet est jubilatoire. Une bande de petites filles perverses, cruelles, effrayantes et drôles jouent à s’inventer des histoires.

Des histoires féroces, des histoires d’adultes, de femmes, de fantasmes, de sexualités dans un langage lapidaire et métronomique.

Poésie du quotidien et langage de l’oralité. On joue à être et finalement sans doute le devient-on…

Excédant tout mimétisme, cette œuvre met en langage une violence qui dévoile une vision asphyxiée de la femme telle qu’elle est inculquée en ces petites filles.



Pour ces Neuf petites filles de Sandrine Roche, j’attends en fait dix-huit actrices.

Dix-huit à expérimenter cette composition textuelle et physique en saisissant à bras le corps l’énigme que l’autrice nous propose.



Sandrine Roche décrit elle-même son écriture comme « une matière physique qui appelle à une compréhension sensitive et émotionnelle avant d’en passer par la médiation du sens ». Cela fait écho à mes propres recherches qui articulent danse et théâtre et se fondent sur une poétique de la présence, aussi un formidable terrain de jeu et d’expérimentations s’annonce-t-il…. Au-delà ou en deçà du corps du texte, nous guetterons ce que renvoient et projettent les corps des actrices sur leur plateau dans leur mise en présence les unes par rapport aux autres. Car n’est-ce pas au travers des corps, dans ce qui passe et se passe entre les êtres, que se tisse et se révèle notre rapport au monde ?

Création universitaire avec des étudiants de la section Arts de la scène d’Aix-Marseille Université au théâtre Antoine Vitez

