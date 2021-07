Toulouse Théâtre Jules Julien Haute-Garonne, Toulouse Neuf mouvements pour une cavale Théâtre Jules Julien Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Théâtre / Tragédie contemporaine **Dans le cadre du festival Supernova** 20 mai 2017. Jérôme Laronze, éleveur de Saône-et-Loire, est abattu par un gendarme après neuf jours de cavale, « coupable » d’avoir pris la fuite et refusé de tuer une partie de son cheptel suite à un contrôle sanitaire. L’affaire ne retient pas l’attention des médias. Cet homme avait notamment une sœur, avocate. Guillaume Cayet a choisi de faire entendre la voix de cette sœur, possible Antigone contemporaine, qui porte en elle la conscience à la fois de la lutte politique et de la lutte sur la mort de son frère… ### Plus d’infos [Site du Théâtre Jules Julien ](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030487) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 19 et samedi 20 novembre à 19h * Durée : 1h * À partir de 14 ans

