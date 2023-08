Concert Neuf-Brisach, 18 novembre 2023, Neuf-Brisach.

Neuf-Brisach,Haut-Rhin

Interprétation par l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg. Buvette et petite restauration sur place.En cas de mauvais temps, le concert sera déplacé dans l’Eglise Saint-Louis..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est



Performance by the Strasbourg Youth Symphony Orchestra. In case of bad weather, the concert will be moved to the Saint-Louis Church.

A cargo de la Orquesta Sinfónica de Jóvenes de Estrasburgo. En caso de mal tiempo, el concierto se trasladará a la Eglise Saint-Louis.

Interpretation durch das Jugendsymphonieorchester Straßburg. Getränke und kleine Snacks vor Ort.Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Kirche Saint-Louis verlegt.

