Salon des artisans et créateurs

Neuf-Brisach

Salon des artisans et créateurs, 8 juillet 2023, Neuf-Brisach. Une cinquantaine d’exposants vous proposeront leurs spécialités et créations. Espace bien-être et minéraux, thérapies. Food trucks pour vous restaurer. Concert de Sawadee le dimanche après-midi..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-09 19:00:00. 0 EUR.



About fifty exhibitors will offer their specialties and creations. Well-being and minerals area, therapies. Food trucks to eat. Concert by Sawadee on Sunday afternoon. Unos cincuenta expositores le ofrecerán sus especialidades y creaciones. Zona de bienestar y minerales, terapias. Food trucks para comer. Concierto de Sawadee el domingo por la tarde. Rund 50 Aussteller bieten Ihnen ihre Spezialitäten und Kreationen an. Wellnessbereich und Mineralien, Therapien. Foodtrucks für Ihre Verpflegung. Konzert von Sawadee am Sonntagnachmittag. Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

