Visite guidée de la ville et des remparts de Neuf-Brisach 6 Place d’Armes, 8 avril 2023, Neuf-Brisach. En compagnie d’un guide en costume d’époque, vous découvrirez » la Ville idéale » de Vauban, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO..

2023-04-08 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

6 Place d’Armes

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est



In the company of a guide in period costume, you will discover the « Ideal City » of Vauban, classified as a UNESCO World Heritage Site. Acompañado por un guía vestido de época, descubrirá la « Ciudad Ideal » de Vauban, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mit einem Führer in historischen Kostümen entdecken Sie Vaubans « ideale Stadt », die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

