NEUE GRAFIK ENSEMBLE Saint-Jean-de-Védas, 25 mars 2022, Saint-Jean-de-Védas.

NEUE GRAFIK ENSEMBLE Saint-Jean-de-Védas

2022-03-25 – 2022-03-25

Saint-Jean-de-Védas Hérault Saint-Jean-de-Védas

Ne manquez pas le concert de NEUE GRAFIK ENSEMBLE le 25 mars 2022 à 20h à Victoire 2.

►Alors que le jazz européen a entamé sa mue, faisant éclore de nouveaux projets aux racines diversifiées composant à la fois avec l’héritage du jazz et son expression la plus ouverte, le pont entre Londres et Paris est jeté́ par un producteur / instrumentiste français nommé Neue Grafik. Son nouvel ensemble tisse des liens entre sa carrière de producteur house / broken beat et son apprentissage du jazz à la Bill Evans Piano Academy.

D’abord adoubé par la communauté qui gravite autour du Total Refreshment Centre (épicentre de la nouvelle scène jazz londonienne), à la faveur de DJ sets et de jams nocturnes, Neue Grafik Ensemble sort un premier EP en 2019 « Foulden Road », qui compte parmi ces rangs Nubya Garcia, Brother Portrait et Allysha Joy.

Après ce premier acte, ils préparent Foulden Road Pt. II, un album entièrement dédié à Adama et Assa Traoré, la communauté qu’il représente et plus largement les populations noires du monde entier. Un must see du jazz moderne !

info@victoire2.com +33 4 67 47 91 00 https://www.victoire2.com/concerts/neuf-grafik-ensemble-2022/

Saint-Jean-de-Védas

dernière mise à jour : 2022-01-04 par