Le Cargö accueille Neue Grafik Ensemble et Play Own Play en concert.

Neue Grafik Ensemble

Le producteur, claviériste et DJ français Neue Grafik s’est bâti une solide réputation depuis ses débuts, grâce à la sortie d’une série de productions plutôt électroniques sur des labels tels que Rhythm Section, 22a, CoOp Presents et Wolf Music. Sa musique est un hybride de jazz, house, hip-hop, le tout augmenté d’une singulière et évidente saveur africaine.

Ses racines bien implantées à Paris mais amoureux du son londonien, broken beat et grime en premier lieu, Neue Grafik explique lui-même que “ce projet a été conçu comme un voyage personnel entre Deptford et Dalston, à travers le quartier de Peckham”. Alors qu’il se trouvait dans une période de transition personnelle, il a développé cette musique à la jonction de toutes ses influences, tout en prenant le temps d’échanger et d’expérimenter avec un groupe devenu un véritable ensemble. L’idée était d’aller chercher des musiciens avec leur propre sensibilité et leur parcours, les poussant à collaborer ensemble, comme une espèce de reflet de notre société.Play Own Play

Soutenu par le Collectif PAN

Un quintet qui fusionne le jazz, les musiques actuelles et musiques d’Afrique de l’Ouest. Traversant

les univers du swing et du groove, le groupe voyage de valses colorées en hip-hop déjantés.

P.O.P joue avec les couleurs, explore les humeurs et confronte une écriture moderne et rigoureuse avec l’aventure de l’improvisation.

Vincent Leyreloup : saxophone alto / baryton, compositions

Oua-Anou Diarra : fl te peul, Tamani

Gilles Coulombier : claviers

Hugues Letort : contrebasse

Jean-Luc “Nesta” Mond lice : batterie



