NEUE GRAFIK ENSEMBLE Pavillon République, 9 octobre 2021, Toulouse.

NEUE GRAFIK ENSEMBLE

Pavillon République, le samedi 9 octobre à 20:30

**Fred Arnold N’Thepe alias ‘Neue Grafik’**, piano / **Matt Gedrych**, basse / **Jack Bango Courtney**, trompette / **Sacha Create**, batterie / **TBC**, saxophone. Pianiste accompli, le producteur et Dj de house-broken beat Neue Grafik a su imposer sa patte au fil du temps grâce à une série de productions plutôt électros. Entre jazz, house, hip-hop et afro, la musique du Parisien lorgne d’évidence sur les broken beat et grime londoniens. Son Neue Grafik Ensemble, né de son immersion dans les clubs et ambiance de la capitale britannique, tisse les liens entre sa déjà riche carrière et son approche du jazz à la Bill Evans Piano Academy. Les musiciens rencontrés au Total Refreshment Centre (ancienne usine de boîtes de vitesse transformée en studios d’enregistrement et de concerts dans le quartier de Stoke Newington) ont donné la force à ce groupe bien représentatif de la scène jazz londonienne qui mixe énergiquement et élégamment toutes les influences de l’artiste. Plus d’information : [https://linktr.ee/neue_grafikk](https://linktr.ee/neue_grafikk) [[www.facebook.com/neue.grafik.records/?form=MY01SV&OCID=MY01SV](www.facebook.com/neue.grafik.records/?form=MY01SV&OCID=MY01SV)](www.facebook.com/neue.grafik.records/?form=MY01SV&OCID=MY01SV) [www.youtube.com/watch?v=Wn7GPDZUfIY](http://www.youtube.com/watch?v=Wn7GPDZUfIY)

Tarif unique : 5 € / assis – Tout public

IN / JAZZ / HOUSE / HIP-HOP

Pavillon République 1 boulevard de la marquette 31090 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



