Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris !

Alors que le jazz européen a entamé sa mue, faisant éclore de nouveaux projets aux racines diversifiées, à même de composer à la fois avec l’héritage du jazz et son expression la plus ouverte, le pont entre Londres et Paris est jeté par un producteur / instrumentiste français, Neue Grafik. Installé à Londres depuis plusieurs années maintenant, le Parisien a travaillé pour monter un nouvel Ensemble qui tisse des liens entre sa carrière de producteur house / broken beat et son apprentissage du jazz à la Bill Evans Piano Academy.

Le producteur, claviériste et DJ français Neue Grafik s’est bâti une solide réputation depuis ses débuts, grâce à la sortie d’une série de productions plutôt électroniques sur des labels tels que Rhythm Section, 22a, CoOp Presents et Wolf Music. Sa musique est un hybride de jazz, house, hip-hop, le tout augmenté d’une singulière saveur africaine évidente; ses racines bien implantées à Paris mais ayant développé au fil de sa carrière un amour pour le son londonien, broken beat et grime en premier lieu.



LINE UP :

Faye Thompson – saxophone alto

Jack Banjo Courtney – trompette

Benji “The Chief” Appiah – batterie

Matt Gedrych – basse

Neue Grafik – clavier

✿ Rendez-vous le dimanche 14 août à 17h

✿ Concert gratuit, entrée libre

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

©Joe Hart