Alors que le jazz européen a entamé sa mue, faisant éclore de nouveaux projets aux racines diversifiées, le pont entre Londres et Paris est jeté par un producteur, multi instrumentiste et DJ français, Neue Grafik. Installé à Londres depuis plusieurs années maintenant, le Parisien s’est bâti une solide réputation grâce à la sortie d’une série de productions plutôt électroniques sur des labels tels que Rhythm Section. Virevoltant au piano, il s’est entouré de musiciens du cru non moins virtuoses et explore des fusions modernes, toujours entre deux rives : le jazz et le grime anglais, le funk et la musique électronique, la house et les influences afro. Ensemble, ils ouvrent un futur métissé d’un jazz contemporain sans limites.

