Tous aux châteaux : le Frankenbourg, 1 mai 2023, Neubois.

Comme tous les ans, les châteaux d’Alsace seront en fête le 1er mai et organiseront leur porte ouverte. Cette année sera un peut particulière pour le Frankenbourg puisque l’association des Mains d’Or du Frankenbourg profitera de cet évènement pour fêter ses dix ans, notamment avec le soutien de la Société d’Histoire du Val de Villé et du Club vosgien.

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . 0 EUR.

Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est



As every year, the castles of Alsace will be celebrating on May 1st and will organize their open house. This year will be a special one for the Frankenbourg because the association « Les Mains d’Or du Frankenbourg » will take advantage of this event to celebrate its tenth anniversary, in particular with the support of the « Société d’Histoire du Val de Villé » and the « Club Vosgien »

Como cada año, los castillos de Alsacia estarán de fiesta el 1 de mayo y organizarán su jornada de puertas abiertas. Este año será especial para el Frankenbourg, ya que la asociación Mains d’Or du Frankenbourg aprovechará este acontecimiento para celebrar su décimo aniversario, en particular con el apoyo de la Société d’Histoire du Val de Villé y el Club Vosgien

Wie jedes Jahr feiern die elsässischen Burgen und Schlösser am 1. Mai ihren Tag der offenen Tür. Dieses Jahr wird die Frankenbourg etwas Besonderes sein, da der Verein « Mains d’Or du Frankenbourg » dieses Ereignis nutzt, um sein zehnjähriges Bestehen zu feiern, insbesondere mit der Unterstützung der Société d’Histoire du Val de Villé und des Club Vosgien

