Un **Happy Cuisine** exceptionnel avec des invités d’honneur : les Content Lovers, 1ère communauté lyonnaise autour du contenu web (content en anglais) et de ses métiers. ▶ De **18h à 19h15** : table ronde autour des enjeux du contenu en 2022, avec 3 pointures du sujet ! Ce sera − entre autres − l’occasion de voir comment le covid-19 a influencé la place du contenu digital dans nos vies. Table ronde animée par **Wesley Joachim**. ▶ À partir de **19h15** : Happy Cuisine, notre habituel moment networking, pour échanger autour d’un verre et/ou prolonger la discussion autour du content version 2022. ### Un mot sur les Content Lovers **Marilyn Epée** a fondé le groupe en 2017 et a créé l’Apéro Content, rendez-vous mensuel des membres. Le concept : une mini-conférence sur un aspect ou un métier du contenu web, suivie d’un apéritif convivial. À cause de la pandémie, les Apéros Content ont été mis entre parenthèses. Mais cette année, ils reviennent sur le devant de la scène lyonnaise et Marilyn a passé la main à Wesley. **Evènement ouvert à tous !**

Sur inscription

