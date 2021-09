Nettoyons notre Ville COSEC Marly-la-Ville, 11 septembre 2021, Marly-la-Ville.

[http://www.marly-la-ville.fr](http://www.marly-la-ville.fr)on de l’événement “Nettoyons notre Ville” aura lieu le samedi 11 septembre 2021, de 8h30 à 12h. Une matinée pour se sensibiliser aux grands enjeux de notre environnement et contribuer à embellir la ville. Au programme : – 8h30 : Café d’accueil. Consignes et distribution du matériel de tri (en partenariat avec le Sigidurs). – 9h : Départ pour nettoyer la ville (parking du Cosec) – 12h : Bilan de la récolte et récompenses pour les groupes qui auront ramassé le plus de déchets En raison de la pandémie, les événements seront organisés dans le respect des gestes barrières et sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur. Pour participer, il suffit de vous inscrire individuellement ou en équipe, via le formulaire sur www.marly-la-ville.fr. A nous retourner directement à l’accueil de la Mairie ou par mail : [mairie@marlylaville.fr](mailto:mairie@marlylaville.fr)

COSEC Marly-la-Ville Rue Serge Laverdure 95670 Marly-la-Ville Marly-la-Ville Le Clos Maillard Val-d’Oise



