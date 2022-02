Nettoyons notre quartier Maison de l’eau,de la pêche et de la nature Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Nettoyons notre quartier Maison de l’eau,de la pêche et de la nature, 15 septembre 2018, Roubaix. Nettoyons notre quartier

Maison de l’eau, de la pêche et de la nature, le samedi 15 septembre 2018 à 13:30

La Maison de l’Eau de la Pêche et de la Nature vous invite à participer à l’événement World Clean Up Day en nous retrouvant sur l’un de nos trois points de ramassage de déchets. Nous comptons sur votre aide afin de nettoyer nos espaces publics. Un point de collecte se trouve sur Roubaix, face à nos locaux, quai de Cherbourg. Pour plus de renseignements : [www.maisoneaupechenature.fr](http://www.maisoneaupechenature.fr/) [www.worldcleanupday.fr](http://worldcleanupday.fr/)

Gratuit, Sans inscription

Action de nettoyage dans le cadre du World Clean Up Day Maison de l’eau,de la pêche et de la nature 202 Grande Rue 59100 Roubaix Roubaix Nord Nord

