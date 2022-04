Nettoyons notre Montagnette ! Graveson Graveson Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Graveson Bouches-du-Rhône Après le succès de la première édition…participez à une nouvelle opération de nettoyage collectif de la Montagnette !

Si vous êtes volontaires pour cette mission, pensez à vous inscrire en mairie. 2ème édition “Nettoyons notre Montagnette !”.

Opération de protection de l'environnement organisée par la commission communication Tourisme et Musée Chabaud en partenariat avec les associations. +33 4 90 95 71 05

